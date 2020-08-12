Путин поручил правительству профинансировать вакцинацию от COVID-19

Президент поручил правительству профинансировать вакцинацию от гриппа до 75% граждан из группы риска, а также вакцинацию от COVID-19 после регистрации вакцин.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему эпидемическому сезону 2020–2021 годов, сообщает портал kremlin.ru.

Так, правительству поручено профинансировать вакцинацию от гриппа в предстоящий осенне-зимний сезон до 60% населения страны, в том числе до 75% россиян из группы риска, а также вакцинацию от COVID-19 после госрегистрации соответствующих вакцин.

Правительство должно в приоритетном порядке выделять средства на обеспечение ЛПУ лекарствами, медизделиями и СИЗ для лечения и профилактики ОРВИ и COVID-19, а также контролировать объемы поставок отечественными фармпроизводителями лекарств, необходимых для лечения этих заболеваний.

Федеральные власти совместно с региональными должны расширять применение телемедицинских технологий, а также создать в аптеках и ЛПУ запас лекарств, медизделий и СИЗ.

Елена Сидорова

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