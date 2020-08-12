Американские власти приостановили соглашение с Kodak на сумму 765 млн долл.

Корпорация финансирования международного развития приостановила соглашение о кредитовании компании Kodak на сумму 765 млн долл. на производство активных фармсубстанций в США. Это решение принято в связи с обвинениями в адрес корпорации и руководства компании в противоправных действиях.

Законодатели-демократы обратились в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США (FTC) с просьбой расследовать обстоятельства вокруг соглашения между Корпорацией финансирования международного развития (DFC) и Kodak, заподозрив руководство компании в инсайдерской торговле, пишет Reuters.

Руководство компании заподозрили в незаконных сделках с акциями, после того как стало известно о возможности получения компанией государственного займа. Акции Kodak выросли более чем на 1000% после объявления о соглашении, что принесло топ-менеджерам компании огромную прибыль. Некоторые из них накануне получили опционы на акции компании.

Как говорится в сообщении DFC в Twitter, предъявленные обвинения вызывают серьезную озабоченность, в связи с чем реализация соглашения будет приостановлена до их урегулирования. В свою очередь в Kodak заявили о создании специальной комиссии из независимых директоров в целях внутреннего расследования.

Илья Дугин

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