Ozon Pharma появился в PharmaSpace

Российская компания «Озон Фармацевтика», основные производственные мощности которой расположены в Тольятти и Жигулевске, начала сотрудничество с маркетплейсом прямых контактов и маркетинговых контрактов PharmaSpace. Стороны подписали соглашение о начале поставок продукции, а также приступили к формированию специальных предложений для аптечных сетей РФ и ЕАЭС, подключенных к B2B-платформе. Поаптечной доставкой будет заниматься логистический партнер проекта информационно-логистический оператор ГК «Сантэнс».

В конце июля нынешнего года между ООО «Озон» и ООО «Лекарственная экосистема» был подписан ряд документов, которые дали старт совместной программе формирования и коммуникации предложений фармацевтической компании, входящей в ТОП 10 российских фармпроизводств, для возрастающего числа розничных аптечных сетей на интернет-платформе PharmaSpace.

«Начиная с августа, всем партнерам маркетплейса будет доступен широкий перечень лекарственных препаратов компании, а розничные сети смогут получить быстрый доступ к специальным ценовым и маркетинговым предложениям фармпроизводителя, — сообщили в PharmaSpace. — В свою очередь компания, владелец регистрационных удостоверений, брендов, торговых знаков и производителей лекарственных средств, получит более быструю, структурированную информацию о продвижении своей продукции в коммерческом секторе лекарственного обеспечения населения страны».

«Надеемся, что в наступающем новом сезоне для российской фармрозницы мы предложим еще один канал прямых поставок и расширим информационно-аналитический обмен с аптеками, которые позволят нам вместе выйти на новую ступень эффективности работы, направленной на удовлетворение потребностей населения в розничном секторе фармрынка, — отметил Андрей Горшков, главный исполнительный директор «Озон Хелскеа», (группа компаний «Озон Фармацевтика»). — Мы всегда выступали за четкие, честные и прозрачные взаимоотношения. Сейчас это становится все более необходимым и главное возможным для всех».

Генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов подчеркнул значимость сотрудничества с «Озон Фармацевтика». «Мы готовы эффективно подключить лекарственный портфель компании и в комплектацию заказов, и в поаптечную доставку, — добавил он. — Мы видим большие перспективы сотрудничества с одним из самых коммерчески и технологически передовых производителей России».

Генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема», оператора PharmaSpace, Герман Иноземцев подчеркнул, что «интернет-платформа прямых контактов и контрактов между фармпроизводителями и аптечными сетями осуществила заветную мечту как активных производственно-маркетинговых компаний, так и активно развивающейся розницы».

«С одной стороны, «Озон» сможет теперь напрямую общаться и предлагать свои условия и продукцию огромному числу аптечных сетей широкой географии и разных размеров. С другой стороны, аптечные сети, которые не могли раньше получить доступ к прямым и неискаженным посредниками отношениям с крупной фармацевтической компанией, будут иметь такую возможность, — отметил он. — При этом обе стороны не несут практически никаких затрат на организацию и управление этими взаимоотношениями. Все, включая аналитику и учет, происходит автоматизированно и компьютеризировано с максимальным акцентом на юридически значимом, но при этом электронном документообороте. Еще год назад это была только мечта. Сейчас ситуация на рынке и в отрасли стремительно меняется и, к счастью, с новыми угрозами появились и новые возможности. Мечта стала явью».

Источник: ГК «Сантэнс»

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