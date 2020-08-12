Медпредставители частично возобновили личные визиты к врачам

В изменившейся в ходе пандемии коронавируса структуре коммуникаций фармпроизводителей с врачами в июне продолжили доминировать цифровые форматы коммуникаций: e-mail-рассылки от компании, вебинары, дистанционные презентации (75%). Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

Доля личных встреч врачей с медицинскими представителями по итогам июня не превысила четверти всех контактов в структуре мультиканального продвижения (23%). Доля оффлайн-мероприятий, как и в апреле-мае, составляет не более 1% (Рис.1).

При анализе структуры коммуникаций медицинских представителей с врачами (как офлайн, так и онлайн), в июне отмечено существенное восстановление доли личных встреч – до 48% против 15% в мае. Доля коммуникаций с помощью мобильных мессенджеров сократилась с 18% до 9%. Контакты по телефону сокращаются не так активно и по итогам прошлого месяца составляют 33% (Рис.2).

Методология

Компания Ipsos представила данные уточненных помесячных измерений за март, апрель, май и июнь 2020 года, полученные онлайн-методом: март – 328 врачей, апрель – 280 врачей, май – 550, июнь – 273. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

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