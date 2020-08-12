«ВестМедГрупп» в три раза нарастит объем инвестиций в производство медизделий в ОЭЗ «Дубна»

Предполагается, что площадь производственных предприятий будет увеличена с 1,23 до 5 тысяч кв. м, а выпуск продукции будет достигнет 3,6 тысяч единиц в год. На заводе будет создано в общей сложности 80 рабочих мест. Изменения в бизнес-план одобрены экспертным советом ОЭЗ «Дубна».
Ранее строительство офисно-производственного комплекса компании площадью 1,2 тысячи кв. м на левобережной части ОЭЗ было запланировано на весну 2020 года. Помимо производственных, офисных и складских помещений, на заводе разместится образовательный центр для подготовки квалифицированных специалистов.
«Вестмедгрупп» занимается разработкой и производством инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента, включая настенные и потолочные консоли, компрессорные и вакуумные станции, современные больничные кровати, инновационные транспортные изоляторы, а также устройства для контроля медицинских газов под брендом Caduceus.
В настоящее время компания производит в Дубне настенные медицинские консоли, с марта 2019 года было выпущено более 1 200 таких изделий, среди покупателей продукции – государственные и частные лечебные учреждения, в том числе из Московской области.
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вестмедгрупп» зарегистрировано в 2013 году и на 100% принадлежит предпринимателю Александру Шондину. В 2019 году выручка компании составила 134,8 млн рублей, чистая прибыль – 2,8 млн рублей.
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