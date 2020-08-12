Минздрав РФ отменил государственную регистрацию восьми препаратов, из них два антидота

Министерство здравоохранения Российской Федерации приняло решения об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра семи лекарственных средств (один препарат имеет две лекарственные формы).

Примечательно, что из семи исключаемых лекарств, шесть препаратов производятся курганским ОАО «Синтез» и в основном это антибиотики.

Препараты, держателем регудостоверений которых является ОАО «Синтез»:

Оксамп® (ампициллин + оксациллин) — капсулы, 125 мг + 125 мг; регистрационное удостоверение Р N002258/01 от 22.10.2008 г.; комбинированный антибиотик для лечения синусита, тонзиллита, бронхита, пневмонии, пиелонефрита и др.

(ампициллин + оксациллин) — капсулы, 125 мг + 125 мг; регистрационное удостоверение Р N002258/01 от 22.10.2008 г.; комбинированный антибиотик для лечения синусита, тонзиллита, бронхита, пневмонии, пиелонефрита и др. Метронидазол (метронидазол) — гель вагинальный, 1%; регистрационное удостоверение ЛСР-000796/09 от 06.02.2009 г.; противопротозойный и противомикробный препарат.

(метронидазол) — гель вагинальный, 1%; регистрационное удостоверение ЛСР-000796/09 от 06.02.2009 г.; противопротозойный и противомикробный препарат. Натрия тиосульфат (натрия тиосульфат) — раствор для внутривенного введения, 300 мг/мл; регистрационное удостоверение ЛП-003450 от 09.02.2016 г.; антидот, необходимый при отравлении соединениями мышьяка, ртути, свинца, цианидами, солями йода, брома.

(натрия тиосульфат) — раствор для внутривенного введения, 300 мг/мл; регистрационное удостоверение ЛП-003450 от 09.02.2016 г.; антидот, необходимый при отравлении соединениями мышьяка, ртути, свинца, цианидами, солями йода, брома. Микокет® (кетоконазол) — мазь для наружного применения, 2%; регистрационное удостоверение ЛС-002463 от 14.02.2011 г.; противогрибковое средство широкого спектра действия.

(кетоконазол) — мазь для наружного применения, 2%; регистрационное удостоверение ЛС-002463 от 14.02.2011 г.; противогрибковое средство широкого спектра действия. Цефалексин (цефалексин) — порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг, 250 мг, 500 мг; регистрационное удостоверение Р N000563/01 от 09.04.2013 г.; цефалоспориновый антибиотик I поколения.

(цефалексин) — порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг, 250 мг, 500 мг; регистрационное удостоверение Р N000563/01 от 09.04.2013 г.; цефалоспориновый антибиотик I поколения. Феноксиметилпенициллин (феноксиметилпенициллин) — порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 37.5 мг, 75 мг; регистрационное удостоверение ЛС-000491 от 11.05.2010 г.; антибиотик группы биосинтетических пенициллинов.

(феноксиметилпенициллин) — порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 37.5 мг, 75 мг; регистрационное удостоверение ЛС-000491 от 11.05.2010 г.; антибиотик группы биосинтетических пенициллинов. Феноксиметилпенициллин (феноксиметилпенициллин) — таблетки, 100 мг, 250 мг; регистрационное удостоверение ЛС-000139 от 11.02.2010 г.; антибиотик группы биосинтетических пенициллинов.

Сразу нужно отметить, что все исключаемые препараты, кроме феноксиметилпенициллина, производятся и другими компаниями, поэтому из обращения соответствующие лекарственные средства с указанными МНН не исчезнут. Так, в реестре лекарственных средств содержится 7 записей с МНН: ампициллин + оксациллин, при этом все производители являются российскими. Препаратов с метронидазолом в реестре значится 77 наименований, различных лекарственных форм, причем большое количество производителей — отечественные. Антидот натрия тиосульфат производится ещё семью российскими компаниями. Препаратов с МНН кетоконазол в реестре найдено 20, здесь тоже очень много российских производителей. Из пяти препаратов цефалексина, которые найдены в государственном реестре, два российского производства, однако оба производителя используют индийскую субстанцию.

Кальциумфолинат-Эбеве (кальция фолинат) — раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 10 мг/мл; регистрационное удостоверение П N014892/03 от 01.04.2008 г. выдано компании Сандоз д.д. из Словении; производится препарат на австрийской площадке Сандоз ГмбХ и заводе Эбеве Фарма Гес.м.б.Х. Нфг. КГ.

Препарат является антидотом антагонистов фолиевой кислоты. Из шести лекарственных средств с МНН кальция фолинат, указанных в государственном реестре, один препарат (двух лекарственных форм) производится российской компанией из Владимирской области, правда из зарубежных субстанций.

Напомним, что буквально накануне были исключены из государственного реестра 15 лекарственных средств, из которых 12 производились ОАО «Синтез» в городе Курган.

gmpnews