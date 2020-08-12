Новый информационный сайт о российской вакцине против коронавируса

На сайте опубликована информация об истории разработки российской вакцины против коронавируcа, механизмах работы вакцины на основе аденовирусного вектора, технологической платформе вектора, вопросах иммуногенности, безопасности и т.д.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи объявляют о запуске первого информационного сайта о российской вакцине против коронавируса.

На сайте опубликована информация об истории разработки российской вакцины против коронавируcа, механизмах работы вакцины на основе аденовирусного вектора, технологической платформе вектора, вопросах иммуногенности, безопасности и т.д.

Вакцина получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа и может использоваться для вакцинации населения в России. Массовое производство вакцины, как ожидается, начнется в сентябре.

РФПИ приглашает к сотрудничеству международных партнеров для производства вакцины и клинических испытаний за рубежом. Предложения по вопросам сотрудничества с Фондом можно направлять на адрес электронной почты sputnikvaccine@rdif.ru

ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РАЗРАБОТКЕ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ ОЗНАКОМИТЬ ЭКСПЕРТОВ И ШИРОКУЮ АУДИТОРИЮ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ С ПОДРОБНОСТЯМИ СОЗДАНИЯ ВАКЦИНЫ, ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ И МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ.

«С момента появления первых данных о новом коронавирусе в России началась работа над созданием отечественных препаратов и вакцин. Запуск сайта направлен на обеспечение максимальной прозрачности относительно вакцины, на его платформе мы будем продолжать знакомить всех интересующихся с новыми подробностями относительно вакцины и дальнейших результатов ее испытаний и применения, – заявил Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ. — На сайте можно ознакомиться с принципом действия вакцины, прочитать, чем она отличается от других препаратов и следить за развитием наших международных партнерств, направленных на ее производство за рубежом – информация на 7 языках будет обновляться регулярно.»

gmpnews