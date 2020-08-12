Фармпредприятия С-Петербурга продолжают инвестировать в развитие своих проектов

В тройку крупнейших резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» по объему выручки за полгода входят компании ЗАО «Биокад», АО «ВЕРТЕКС» и ООО «Новартис-Нева»

По сообщению пресс–службы ОЭЗ «Санкт-Петербург», по итогам 1 полугодия 2020 года, резиденты инвестировали в свои проекты 4,3 млрд рублей, из которых 2,2 млрд рублей было инвестировано во 2 квартале. Компаниями было создано 210 новых рабочих мест.

ЗАО «Биокад», АО «ВЕРТЕКС» и АО «Фармасинтез-Норд» инвестировали с начала года наибольшие суммы от общего показателя. «Биокад» и «ВЕРТЕКС» продолжают инвестиции в развитие и модернизацию своих проектов, «Фармасинтез-Норд» строит вторую очередь предприятия.

Совокупный объем выручки резидентов с начала года достиг 20,2 млрд рублей, что на 40% выше аналогичного показателя первого полугодия 2019 года (14,4 млрд рублей). В тройку крупнейших резидентов по объему выручки за полгода входят компании ЗАО «Биокад», АО «ВЕРТЕКС» и ООО «Новартис-Нева».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин: «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» входит в пятерку наиболее развитых российских ОЭЗ. По итогам 2019 года они совокупно показали 83% от всего объема выручки резидентов всех ОЭЗ. Выручка и налоговые отчисления петербургских резидентов показывают значительную положительную динамику, значительный рост от года к году. Это говорит об эффективности инструмента ОЭЗ не только для развития бизнеса, но и для экономики города и возврата бюджетных вложений».

Председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик: «Особая экономическая зона показывает себя как эффективный инструмент реализации городской промышленной политики. Проект несомненно развивается: формируются площадки ОЭЗ, идет приток инвесторов, действующие резиденты наращивают обороты, создаются новые рабочие места на высокотехнологичных производствах».

Генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева: «Второй квартал текущего года – отчетный период, на котором в наибольшей степени отразилась эпидемиологическая ситуация в стране. Несмотря на внешние условия, резиденты ОЭЗ смогли не только не сократить производства, персонал, запланированные инвестиции, но и диверсифицировать свои производства, нарастить их объемы, продолжить инвестиционные процессы».

gmpnews