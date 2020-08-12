Помимо «Системы» вакцину от коронавируса от Гамалеи будут выпускать «Р-Фарм» и «Генериум»

Вакцина от коронавируса, зарегистрированная Минздравом 11 августа 2020 года, будет производиться как минимум на четырех площадках, выснил «ФВ». Разработчик препарата НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и завод «Биннофарм», входящий в группу АФК «Система», уже внесены в регистрационное удостоверение (РУ) как производители готовой лекарственной формы. Ожидается включение в РУ еще двух компаний.

Кто может производить

«Р-Фарм» Алексея Репика и «Генериум» Виктора Харитонина готовятся к производству вакцины от новой коронавирусной инфекции, рассказали «ФВ» источники в компаниях. Кроме того, об этом в начале августа в интервью ТАСС рассказывал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Производители официально не комментируют свое участие.

«ФВ» также обнаружил сообщение о планах «Генериума» на сайте «Владимирские ведомости».

«ФВ» направил запрос в пресс-службу Сбербанка, который владеет компанией «Иммунотехнологии». Именно она отвественна за масштабирование производства вакцины.

Об участии нескольких производителей в выпуске вакцины Центра им. Гамалеи также в начале августа рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Тогда он упомянул «Биннофарм» и «Р-Фарм».

Что сейчас

Пока в регистрационное удостоверение внесено два производителя: сам Центр им. Гамалеи и «Биннофарм», входящий в группу АФК «Система». Обе компании смогут выпускать в месяц около 375—500 тыс. доз. В «Биннофарме» рассказали, что сейчас мощность производства составляет 1,5 млн доз в год, то есть около 125 тыс. в месяц. А зам. директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов ранее говорил, что предприятие может выпускать 3—5 млн доз, то есть 250—400 тыс. в месяц.

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказывал, что до конца года может быть налажено производство до 10 млн доз вакцин в месяц, Дмитриев упоминал о 30 млн доз до конца года.

Денис Мантуров полагает, что на первых этапах возможен выпуск нескольких сотен тысяч доз в месяц, а к концу года – нескольких миллионов. Согласно объявленным планам, первый этап могут обеспечить «Биннофарм» и Центр им. Гамалеи, для увеличения выпуска потребуется добавление мощностей.

Елена Калиновская

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