«ФК Пульс» стала лидером рейтинга российских фармдистрибьюторов по итогам 1-го полугодия 2020 года

Лидером рейтинга дистрибьюторов DSM Group за 1-е полугодие 2020 года стала «ФК Пульс». Ее доля рынка составила 13,9%, доля в коммерческом сегменте – 20,2%.

Рейтинг дистрибьюторов за 1-е полугодие 2020 года

Ранг Дистрибьютор Объем, млрд руб. Прирост, %

Доля в целом на рынке, %

Коммерческий сегмент Ранг Доля, %

1 Пульс 116,8 13 13,9 1 20,2 2 Протек 109,9 3 13,1 3 17,3 3 Катрен 105,2 3 12,6 2 18,4 4 Р-Фарм 63,1 76 7,5 — 0,3 5 Фармкомплект 50,7 60 6,1 4 8,5 6 Гранд Капитал 40,0 27 4,8 5 6,6 7 БСС 31,4 7 3,7 6 4,6 8 Профит-мед 25,7 12 3,1 7 4,4 9 Биотэк 23,8 29 2,8 — 0,8 10 Джи Ди Пи 20,6 5 2,5 12 1,8 11 Ассоциация «Асфадис» 19,6 8 2,3 11 2,4 12 Авеста Фармацевтика 17,0 14 2,0 9 2,6 13 Фармимэкс 16,9 24 2,0 15 0,9 14 Магнит 16,5 -18 2,0 8 3,0 15 Ирвин 2 15,6 24 1,9 — 0,0

Примечание: «-» не входят в ТОП-15 на коммерческом рынке.

По итогам 1-го полугодия 2020 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 70,1%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель снизился на 1,3%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше и составляет 88%.

Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые шесть месяцев 2020 года составила 837,6 млрд руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра чуть ниже прироста ТОП-10 дистрибьюторов в 1-м полугодии 2020 года к 1-му полугодию 2019 года – совокупно десятка выросла на 16,9%. Основной вклад – это государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами, доля продаж в коммерческом сегменте у них невысокая, а прирост объема продаж максимальный в рейтинге. Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост.

Источник: «ФК Пульс»

pharmvestnik