«ФК Пульс» стала лидером рейтинга российских фармдистрибьюторов по итогам 1-го полугодия 2020 года

Лидером рейтинга дистрибьюторов DSM Group за 1-е полугодие 2020 года стала «ФК Пульс». Ее доля рынка составила 13,9%, доля в коммерческом сегменте – 20,2%.
Рейтинг дистрибьюторов за 1-е полугодие 2020 года
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд руб.
|Прирост, %
|Доля
в целом на рынке, %
|Коммерческий сегмент
|Ранг
|Доля, %
|1
|Пульс
|116,8
|13
|13,9
|1
|20,2
|2
|Протек
|109,9
|3
|13,1
|3
|17,3
|3
|Катрен
|105,2
|3
|12,6
|2
|18,4
|4
|Р-Фарм
|63,1
|76
|7,5
|—
|0,3
|5
|Фармкомплект
|50,7
|60
|6,1
|4
|8,5
|6
|Гранд Капитал
|40,0
|27
|4,8
|5
|6,6
|7
|БСС
|31,4
|7
|3,7
|6
|4,6
|8
|Профит-мед
|25,7
|12
|3,1
|7
|4,4
|9
|Биотэк
|23,8
|29
|2,8
|—
|0,8
|10
|Джи Ди Пи
|20,6
|5
|2,5
|12
|1,8
|11
|Ассоциация «Асфадис»
|19,6
|8
|2,3
|11
|2,4
|12
|Авеста Фармацевтика
|17,0
|14
|2,0
|9
|2,6
|13
|Фармимэкс
|16,9
|24
|2,0
|15
|0,9
|14
|Магнит
|16,5
|-18
|2,0
|8
|3,0
|15
|Ирвин 2
|15,6
|24
|1,9
|—
|0,0
Примечание: «-» не входят в ТОП-15 на коммерческом рынке.
По итогам 1-го полугодия 2020 года совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 70,1%. Относительно аналогичного периода 2020 года этот показатель снизился на 1,3%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше и составляет 88%.
Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые шесть месяцев 2020 года составила 837,6 млрд руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра чуть ниже прироста ТОП-10 дистрибьюторов в 1-м полугодии 2020 года к 1-му полугодию 2019 года – совокупно десятка выросла на 16,9%. Основной вклад – это государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами, доля продаж в коммерческом сегменте у них невысокая, а прирост объема продаж максимальный в рейтинге. Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост.
Источник: «ФК Пульс»