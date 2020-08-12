Дистанционная торговля лекарствами не вытеснила онлайн-заказы с самовывозом из аптеки

С момента получения пензенской ОАО «Фармация» разрешения Росздравнадзора на дистанционную торговлю лекарственными средствами количество заказов в Интернет-аптеке значительно возросло. Их структура тоже изменилась. Если с ноября 2019 года по май 2020-го клиенты чаще всего заказывали парафармацевтику, предметы ухода за детьми и воду, то начиная с июня самым высоким спросом пользуются медикаменты.

Дистанционная торговля лекарствами оказалась востребована жителями Пензы. Ежедневное количество заказов выросло более чем в 4 раза по сравнению с ноябрем прошлого года, когда местная «Фармация» запустила сервис доставки из Интернет-аптеки. При этом количество обычных заказов, когда клиент сам забирает товары в аптеке, не снизилось. Об этом «ФВ» рассказали в самом предприятии.

«С 10 июня по 30 июля было доставлено заказов больше, чем за предыдущие семь месяцев, – рассказал «ФВ» генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков. – В среднем ежедневное число онлайн-заказов увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с осенью прошлого года и растет каждый день».

132 аптечные организации по стране получили разрешение Росздравнадзора на дистанционную торговлю лекарственными препаратами по состоянию на 11 августа. Еще почти столько же получили отказы в связи с подачей недостоверных или неполных сведений. Наибольшее число заявок поступило из Москвы, Московской области, Краснодарского края и Кировской области. Соответствующие сведения опубликованы в реестре, который размещен на официальном сайте регулятора.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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