Препарат на основе моноклональных антител показал удовлетворительный результат при COVID-19

Компания Omeros исследует экспериментальный препарат narsoplimab для лечения пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом на фоне коронавирусной инфекции. Компания ведет переговоры с американским правительством о наращивании производственных мощностей, поскольку препарат оказался эффективным.

Американская биотехнологическая компания Omeros Corp объявила о том, что ее экспериментальный препарат на основе моноклональных антител narsoplimab продемонстрировал эффективность у шести пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОДРС), вызванным COVID-19.

Все пациенты выписаны из больницы, а до терапии им требовалась искусственная вентиляция легких. ОДРС характеризуется скоплением жидкости в легких, что препятствует насыщению организма кислородом. Пациентам с таким течением заболевания зачастую требуется интенсивная терапия, пишет Reuters.

Исследование проводилось в рамках программы «сочувственное применение» в больнице им. Папы Иоанна XXIII в итальянском городе Бергамо, который является эпицентром пандемии SARS-CoV-2 в Европе.

Narsoplimab также проходил опорное клиническое исследование для лечения осложнения, связанного с трансплантацией стволовых клеток, и исследование III стадии для терапии двух видов заболеваний почек. Препарат получил статус «терапии прорыва» от FDA по этим показаниям, но пока не одобрен регулятором.

Как отметили в Omeros, компания ведет переговоры с Правительством США о финансировании расширения производства narsoplimab для повышения его доступности.

В рамках президентской инициативы «Сверхзвуковая скорость», направленной на ускорение разработок вакцин и лекарств против COVID-19, американские власти профинансировали более 30 проектов на сумму свыше 7 млрд долл.

Илья Дугин

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