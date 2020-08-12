Число личных визитов медпредов к врачам выросло и опередило другие каналы коммуникаций

По итогам июля доля личных встреч медицинских представителей в общей структуре мультиканального продвижения выросла до 48% (в марте было 67%). При этом среди всех онлайн- и офлайн-контактов медпредов этот показатель уже составил 75% против 87% в марте.

В июле заметно меньше стала доля контактов медпредов с врачами по телефону – она составила лишь 15%, сократились и коммуникации посредством мессенджеров – 4%. Для сравнения: в апреле эти показатели достигали 52% и 22% соответственно. Об этом свидетельствуют данные, приведенные компанией Ipsos (имеются в распоряжении «ФВ»).

В общей структуре продвижения на долю цифровых каналов пришлось 51%. Доля активностей, исходящих непосредственно от медпредставителей, – 25%. Это объясняется тем, что часть диджитал-активностей реализуется не самими медпредами, а компаниями в целом. Прежде всего это касается онлайн-конференций, вебинаров, рассылок по электронной почте.

Компания Ipsos предоставила данные помесячных измерений в течение 2020 года, полученные онлайн-методом: март – 328 врачей, апрель – 280, май – 550, июнь – 273, июль – 373. Мониторинг проводился в рамках измерений синдикативного проекта Promo «Мониторинг промоционной активности фармацевтических компаний» на основе данных из онлайн-панели врачей без экстраполяции на генеральную совокупность.

«Несмотря на заметное «оптическое» сокращение доли удаленных визитов относительно уровня пика коронакризиса, общее количество дистанционных коммуникаций медицинских представителей с врачами заметно выше, чем в январе-феврале», – прокомментировала полученные данные руководитель проекта Promo Людмила Агафошина.

Фото: Екатерина Погонцева

Шамиль Ахметзянов

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