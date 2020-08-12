Кассация второй раз вернула дело между Bayer и «Натива» по сорафенибу в первую инстанцию

Суд кассационной инстанции во второй раз направил на новое рассмотрение дело между Bayer и «Натива» по поводу патента на сорафениб. Дело снова перейдет на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

На третий круг

Дело между немецкой компанией Bayer и российской «Нативой» ушло на новое рассмотрение. Такое решение 11 августа принял Суд по интеллектуальным правам, сообщает корреспондент «ФВ» из зала суда.

«Решение Арбитражного суда Московской области от 12 ноября 2019 года по делу № А41-3828/2018 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 3 февраля 2020 года по тому же делу отменить. Дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области в ином судебном составе», – постановил судья.

Суд кассационной инстанции во второй раз направляет дело на новое рассмотрение. Впервые это произошло в ноябре 2018 года, после того как суды первой и апелляционной инстанций отклонили иск Bayer. На повторных рассмотрениях в 2019 и 2020 годах ни первая, ни апелляционная инстанция своих решений не изменили, после чего Bayer вновь обратилась в Суд по интеллектуальным правам.

О чем спорят компании

Спор между немецкой и российской компаниями касается двух патентов компании Bayer: № 2319693 «Производные мочевины (варианты), фармацевтическая композиция (варианты) и способ лечения заболевания, связанного с ростом раковых клеток (варианты)» и № 2420283 «Фармацевтическая композиция, содержащая омегакарбоксиарилзамещенную дифенилмочевину, для лечения рака».

Bayer утверждает, что «Натива» при производстве своего препарата «Сорафениб-натив» использует изобретения, охраняемые этими патентами, и в связи с этим добивается запрета на продажи препарата. Немецкая компания также указывает, что «Натива» имеет свой собственный патент на сорафениб, однако при производстве «Сорафениб-натив» использует не свои разработки, а разработки Bayer. Кроме того, представители немецкой компании утверждают, что «Натива» и не отрицает факта использования этих патентов.

Ответчик, в свою очередь, настаивает на том, что «Натива» использует свой собственный патент.

На одном из заседаний генеральный представитель Bayer в странах СНГ Нильс Хессманн указывал на то, что препарат «Сорафениб-натив» зарегистрирован как дженерик оригинальной молекулы сорафениб, патент на которую принадлежит Bayer и истекает в 2022 году. «Решение суда о том, что «Натива» использует свой патент на оригинальную молекулу, вызывает логичный вопрос, почему «Сорафениб-натив» зарегистрирован без проведения клинических исследований с привлечением большого количества пациентов и выведен на рынок как дженерик сорафениба», – говорил Хессманн.

Изначально рассмотрение кассационной жалобы Bayer было назначено на 14 июля, однако суд перенес рассмотрение дела на 11 августа по ходатайству Bayer. Компания утверждала, что «Натива» представила отзыв на жалобу только 13 июля – накануне заседания, в связи с чем немецкая компания не успела подготовить свой ответ.

Маргарита Грошева

pharmvestnik