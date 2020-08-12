Онлайн-аптеки фиксируют рост спроса на «интимные» товары

Аудитория онлайн- и офлайн-каналов различается не только по возрасту, но и по выбору категорий товаров. Посетители интернет-ресурсов чаще покупают «интимные» товары.

Модели поведения клиентов онлайн- и офлайн-аптек значительно отличаются. Об этом эксперты рассказали на аптечной конференции «Зеленый крест».

По словам партнера ООО «Агентство современных коммуникаций «Директ Сервис» Антона Трухтанова, покупатели онлайн-аптек чаще покупают контрацептивы, препараты категорий «интим», «гинекология» и «неврология». Клиенты заказывают то, что стесняются купить в стационарной аптеке, объяснил он.

Что касается возрастного диапазона ключевых клиентов онлайн- и офлайн-аптек – пользователи сайтов и мобильных приложений моложе, чем клиенты стандартных аптек. «В онлайне превалируют клиенты моложе 45 лет», – рассказал Трухтанов.

Эксперт также отмечает, что необходимо различать пользователей онлайн-канала продаж – между клиентами мобильных приложений и сайтов также есть отличия. «Если мобильное приложение по среднему чеку приближается к офлайну, то на сайте средний чек выше почти на 20%», – отметил он. Но при этом чаще всего покупки делают через мобильные приложения, а не через сайты аптек.

«С точки зрения прибыли онлайн-канал в среднем дает в 2,5 раза больше, чем офлайн», – заявил Трухтанов.

Руслан Мавлиханов

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