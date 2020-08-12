Лео Бокерия призвал больше просвещать население о маркировке лекарств

Академик, президент Лиги здоровья нации Лео Бокерия считает, что россияне должны больше знать о маркировке лекарств, которая стала обязательной 1 июля 2020 года. Об этом он сказал в ходе осмотра стенда системы «Честный знак» на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». В нем также участвовали первый замминистра здравоохранения Игорь Каграманян, первый замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Надо на эту тему больше говорить, чтобы население знало об этом», – сказал он после презентации системы прослеживания и мобильного приложения Честный ЗНАК для проверки потребителями легальности и качества лекарственных препаратов.

1 октября 2019 года в России введена государственная информационная система «Мониторинг движения лекарственных препаратов», с этой даты прослеживаемость введена для препаратов из перечня семи высокозатратных нозологий. С 1 июля 2020 года она стала обязательной для всех лекарств. Данные о движении по всей товаропроводящей цепи фиксируются в системе. Для этого на каждую упаковку наносится уникальный код в формате Data Matrix.

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России» проходит 11–13 августа в Гостином дворе. В повестке форума: ограничительные меры, строительство новых и перепрофилирование действующих больниц, создание условий для лечения и реабилитации пациентов, тестирование, фармпрепараты, медтехника, оборудование и средства защиты, системы дезинфекции, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, модельные корпоративные программы, здоровьесбережение в образовательной среде и многое другое.

Источник: ЦРПТ

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