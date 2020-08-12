Gilead направила в FDA заявку на одобрение ремдесивира

Компания Gilead Sciences направила заявку в FDA на одобрение своего экспериментального препарата ремдесивир для лечения COVID-19, поскольку сейчас препарат разрешен в США только для экстренного применения. При положительном решении регулятора препарат будет доступен под торговым наименованием Veklury.

Ремдесивир уже одобрен во многих странах, в т.ч. в Евросоюзе и Японии. В Америке им лечат госпитализированных пациентов с тяжелой формой заболевания, пишет US News & World Report.

Заявка в FDA направлена после проведения Gilead двух клинических исследований III стадии, а также аналогичного исследования, проведенного Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний. Исследования показали, что внутривенное применение препарата позволяет сократить период выздоровления.

Как ранее писал «ФВ», Правительство США закупило у Gilead более 500 тыс. доз препарата. Это весь объем производства компании за июль и 90% запланированного объема выпуска препарата на август-сентябрь. Gilead подписала ряд соглашений по контрактному производству, в т.ч. с Pfizer и Hikma.

По словам аналитика из исследовательской компании Oppenheimer Хартаджа Сингха, инвесторы обеспокоены тем, что, если Gilead не получит полного одобрения на ремдесивир до конца года, компания не сможет выполнить прогноз по объему продаж препарата в 2020 году (2,2 млрд долл.).

Илья Дугин

pharmvestnik