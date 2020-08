«Сбербанк Лизинг» заключила контракты на рынке медоборудования на 1 млрд рублей Путин объявил о регистрации в России вакцины от коронавируса » ФАС одобрила KKR покупку индийского контрактного производителя «Доктор МОМ» на российском рынке ФАС одобрила сделку о покупке ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз» дочерней компанией инвестиционного фонда KKR. Это часть глобальной сделки фонда с индийской компанией J.B.Chemicals & Pharmaceuticals, согласно которой KKR приобретает 54% акций компании. Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство Tau Investment Holdings Pte. Ltd. — дочерней компании инвестиционного фонда Kohlberg Kravis Roberts (KKR) — на приобретение ООО «Юник Фармасьютикал Лабораториз». Решение опубликовано на сайте ФАС. «Юник Фармасьютикал Лабораториз» представляет в России индийского производителя лекарств J.B.Chemicals & Pharmaceuticals. На российском рынке представитель J.B.Chemicals & Pharmaceuticals появился в 1992 году. В России портфель компании представлен восемью брендами. Кроме того J.B.Chemicals & Pharmaceuticals занимается контрактным производством препаратов «Доктор МОМ» (отхаркивающее средство), «Ринза» (препарат для устранения симптомов ОРЗ и простуды) и «Метрогил Дента» (противопротозойный и противомикробный препарат). В июне 2011 компания сама продала эти бренды компании Johnson & Johnson с условием контрактного производства. Объем продаж и закупок компании на фармрынке России в 2019 году составили 735 млн руб., а в первой половине 2020 года 343 млн руб. Источник: AlphaRM Покупка российского отделения компании проходит в рамках глобальной сделки KKR и J.B.Chemicals & Pharmaceuticals, о которой стало известно в начале июля. Как писала индийская газета The Financial Express, фонд KKR приобретет 54% контрольного пакета акций компании за $415 млн (3109 крор рупий), одна акция оценивается в $9,95 (745 рупий). Уточнялось, что фонд будет инвестировать через свои дочерние компании Tau Investments Holdings Pte. Ltd., Tau Holdco Pte. Ltd. и KKR Asia III Fund Investments Pte. К тому же KKR сообщал о намерении выставить открытое предложение о приобретении дополнительных 26% акций компании. Маргарита Грошева

Вероника Догузова

pharmvestnik