«Сбербанк Лизинг» заключила контракты на рынке медоборудования на 1 млрд рублей

Дочка «Сбербанка» АО «Сбербанк Лизинг» за три года работы на рынке медоборудования заключила контракты на общую сумму 959 млн рублей. Заказчиками выступили Волгоградская и Тюменская области. Дочка «Сбербанка» АО «Сбербанк Лизинг» за три года работы на рынке медоборудования заключила контракты на общую сумму 959 млн рублей. Заказчиками выступили Волгоградская и Тюменская области.

Всего компания подписала три контракта на поставку медизделий и медицинской техники. В 2018 году компания поставила Волгоградскому онкодиспансеру комплекс оборудования для лучевой терапии и предлучевой подготовки пациента, включая подготовку и монтаж каньона для тяжелой техники на общую сумму 420 млн рублей. По условиям договора, срок лизинга составил 84 месяца, авансовый платеж – 9,5%.

В том же году компания заключила договор с Тюменской областью на поставку 11 автомобилей скорой помощи и медицинской службы на сумму 35 млн рублей на 4,5 года.

В 2020 году «Сбербанк Лизинг» подписала контракт с Волгоградской областью на поставку 216 единиц медоборудования от 42 производителей на общую сумму 504,1 млн рублей на срок в 40 месяцев, включая монтаж и инсталляцию оборудования для нужд медучреждений региона.

В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме «Сбербанк Лизинг» заключила соглашение о сотрудничестве в сфере лизинга медицинской аппаратуры с компанией Philips. В числе преимуществ подобного формата стороны называли реализацию сервисной поддержки в течение всего срока лизингового контракта, которая будет включать в себя не только ремонт и профилактическое сервисное обслуживание, но и поставку запчастей. В феврале 2019 года аналогичное соглашение компания заключила с GE Healthcare.

В августе 2018 года Минздрав Московской области намеревался взять в лизинг 309 УЗИ-сканеров для медучреждений региона на общую сумму 1,3 млрд рублей, однако закупка так и не была объявлена.

В январе 2020 года президент Владимир Путин поручил Правительству РФ и региональным администрациям провести анализ практики приобретения медучреждениями оборудования по схеме лизинга и представить предложения о возможности расширения его применения при госзакупках медоборудования.

В апреле 2020 года ГК «Ростех» сообщила о достигнутой с руководством Пермского края договоренности об оснащении по схеме лизинга инфекционной больницы в Перми, лечебно-поликлинического корпуса краевого онкодиспансера и лечебного корпуса с родильным отделением в МСЧ-6. Детали соглашения, номенклатура и объем закупаемой регионом продукции не раскрывались.

По данным Kartoteka.ru, в 2019 году выручка АО «Сбербанк Лизинг» составила 83 млрд рублей, чистая прибыль – 7,1 млрд рублей. Помимо медоборудования, компания занимается лизингом воздушных судов, вертолетов, строительной, железнодорожной и сельскохозяйственной техники.

vademec