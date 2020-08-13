Компания Glenmark представила новую дозировку фавипиравира в Индии

Glenmark Pharmaceuticals объявила о выводе новой, более высокой дозировки перорального противовирусного препарата Fabiflu (фавипиравир), 400 мг, для лечения пациентов с легкой и средней степенью тяжести COVID-19 в Индии.

Более высокая дозировка призвана улучшить приверженность пациентов к лечению и улучшить опыт применения препарата, так как это позволяет сократить количество таблеток, которые пациенту необходимо принимать в течение суток.

«Большое количество принимаемых таблеток может привести к низкой приверженности к терапии, что неблагоприятно влияет на подавление активности вируса и эффективность терапии в целом, – подчеркивают в компании. – Снижение лекарственной нагрузки стало запросом от врачей и пациентов для улучшения комплаенса лечения. Так, при дозировке препарата Fabiflu 200 мг пациентам необходимо принимать 18 таблеток в первый день лечения (9 таблеток утром и 9 таблеток вечером) и далее по 8 таблеток каждый день в течение максимум 14 дней терапии. С новой 400 мг дозировкой у пациентов появится возможность сократить количество таблеток: в 1-й день лечения – 9 таблеток (4,5 таблетки утром и 4,5 таблетки вечером) и далее по 2 таблетки два раза в день начиная со второго дня терапии и до конца курса лечения».

«Наша компания первая вывела препарат фавипиравир на рынок Индии, и мы продолжаем свою работу над разработками и поиском новых подходов лечения пациентов с COVID-19, – отметила вице-президент Glenmark Pharmaceuticals и руководитель направления глобальных клинических разработок по портфелю брендированных и специализированных препаратов Моника Тандон. – Представляя препарат фавипиравир в более высокой дозировке, Glenmark дает возможность пациентам сократить лекарственную нагрузку по количеству таблеток, которые необходимо принимать одномоментно».

Она также добавила, что дозировка препарата Fabiflu 200 мг была создана в соответствии с глобально имеющейся дозировкой МНН фавипиравир, а таблетки 400 мг – «результат собственных разработок Glenmаrk для совершенствования подходов в лечении пациентов в Индии».

Компания Glenmark инициировала постмаркетинговое исследование фавипиравира с отслеживанием его эффективности и безопасности в большой выборке пациентов, которым была назначена пероральная противовирусная терапия препаратом, в рамках открытого многоцентрового исследования.

Производитель также проводит исследование III фазы в Индии для оценки эффективности и безопасности фавипиравира и умифеновира в комбинированной терапии у взрослых госпитализированных пациентов со средней степенью тяжести COVID-19. В исследование комбинированной терапии, которое называется исследование-FAITH, планируется включить 158 госпитализированных пациентов со средней степенью тяжести COVID-19 в Индии. В рамках исследования будет проведена оценка эффективности и безопасности назначения комбинированной терапии на ранних этапах заболевания, так как есть основания предполагать, что этот подход ведет к сокращению этапа элиминации вируса, более раннему клиническому излечению и выписке пациента.

* На момент публикации препарат FabiFlu (фавипиравир) не зарегистрирован компанией Glenmark в России.

Источник: Glenmark Pharmaceuticals Ltd

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