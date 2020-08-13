«Биокад» не смог оспорить патент AstraZeneca на препарат для лечения рака молочной железы

«Биокад» попытался оспорить патент AstraZeneca на противоопухолевый препарат фулвестрант. Роспатент не удовлетворил возражение российской компаниии и оставил его в силе.

Роспатент не удовлетворил возражение российской компании «Биокад» против выдачи патента англо-шведской компании AstraZeneca, касающегося противоопухолевого препарата фулвестрант. Соответствующее решение опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности.

Речь идет о патенте № 2263507 на группу изобретений «Композиция фулвестранта», выданном в 2001 году. Патент был выдан сроком на 20 лет, соответственно его действие закончится в 2021 году.

Российская компания утверждает, что группа изобретений по оспариваемому патенту не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень», так как «являются очевидными для специалиста в данной области техники и не обеспечивают получение какого-либо неожиданного технического результата».

AstraZeneca ответила, что «Биокад» неверно трактует технический результат, достигаемый группой изобретений, описанной в патенте.

AstraZeneca занимается производством фулвестранта под торговым наименованием «Фазлодекс», который предназначен для лечения рака молочной железы. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в России этот препарат был зарегистрирован в 2010 году и имеет бессрочное регистрационное удостоверение. Последний раз компания переоформляла РУ в июне 2020 года.

В том же месяце свой препарат с торговым наименованием «Фазотикад» зарегистрировал «Биокад».

Маргарита Грошева

pharmvestnik