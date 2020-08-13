В разгар эпидемии коронавируса госпитальные закупки лекарств снизились

Госзакупки в 2019 году были главным драйвером роста российского фармацевтического рынка. По итогам первых двух кварталов 2020 года государственный сегмент также вырос, но во втором квартале его динамика по некоторым показателям замедлилась.

За первые полгода 2020 года госзаказчики закупили лекарств на 292,3 млрд руб., это больше на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В первом квартале поставлено препаратов на сумму 148,7 млрд руб., во втором – на 143,6 млрд, следует из данных компании Headway Company, с которыми ознакомился «ФВ».

В первом полугодии 2020 года относительно такого же периода прошлого года выросли и госпитальные закупки, и льготные – на 18 и 31% соответственно. Поквартально динамика различается. Льготные закупки в первом квартале по сравнению с I кварталом 2019 года выросли на 57%, а во втором – на 11%. Госпитальные заказы в I квартале увеличились на 51%, а во II-ом – снизились на 6%.

В марте 2020 года из-за разразившейся эпидемии была приостановлена часть плановых госпитализаций, с этим и может быть связано снижение закупок лекарств стационарами. При этом резкий рост закупок лекарств, которые рекомендованы Минздравом для применения при лечении COVID-19, на ситуацию не повлиял.

Закупки некоторых лекарств, рекомендованных для применения при COVID-19:

Российские производители достаточно быстро наладили производство необходимого объема гидроксихлорохина. В первом полугодии препарат закуплен на более чем 270 млн руб. Самые крупные поставки лекарства – на сумму в 210,7 млн руб. с марта по июнь – организовала компания «Биоком».На втором месте­ ­– индийский производитель Ipca Laboratories Ltd. с поставками на сумму в 17,2 млн руб., на третьем – компания «Нанолек» на сумму в 9,5 млн руб. Сумма закупок оригинального препарата «Плаквенила» составила 8,9 млн руб.

Елена Калиновская

pharmvestnik