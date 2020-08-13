Solopharm добился отмены патента индийской компании на композицию фенилэфрина

Компания «Гротекс» (Solopharm) подала возражение против действия патента индийской компании Sentiss Pharma Pvt. Ltd., который защищает офтальмологическую композицию с фенилэфрином, в январе этого года. Роспатент удовлетворил возражение Санкт-Петербургской компании, однако Sentiss Pharma намерена оспорить это решение.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности отменила действие патента № 2600863 на группу изобретений «Офтальмологическая композиция, включающая фенилэфрин», принадлежащего индийской компании Sentiss Pharma Pvt. Ltd. Решение опубликовано на сайте Федерального института промышленной собственности.

Заявление на аннулирование патента в январе этого года направила Санкт-Петербургская компания ООО «Гротекс» (бренд Solopharm). Она утверждала, что «определенные пункты формулы оспариваемого патента не имеют существенных отличительных признаков, которые обеспечивали бы достижение неожиданного технического результата относительно ранее известных композиций».

«Композиция и способ ее получения представляют собой комбинацию известных средств и явным образом следуют из предшествующего уровня техники», — считают в «Гротексе».

Sentiss Pharma будет оспаривать решение Роспатента, сообщили «ФВ» в пресс-службе компании. «Данное решение будет оспорено в надлежащем порядке после того, как мотивировочная часть решения будет предоставлена юристам, представляющим интересы производителя Сентисс Фарма Пвт. Лтд., Индия», — заявили в Sentiss Pharma.

Патент № 2600863 был выдан индийской компании в июле 2008 года. По данным Государственного реестра лекарственных средств, в России компания зарегистрировала три разных препарата, содержащих фенилэфрин: «Ирифрин», «Ирифрин БК» и «Мидримакс». Регистрационные удостоверения на эти препараты действуют бессрочно.

ООО «Гротекс», согласно данным ГРЛС, имеет пять регистрационных удостоверений на препараты, которые содержат фенилэфрин: «Феникамид», «Стелфрин», «Стелфрин супра» и «Бебифрин» в форме назальных капель и спрея.

Маргарита Грошева

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