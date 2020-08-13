Правительство США заключило соглашение с Moderna на 100 млн доз вакцины от коронавируса

В рамках инициативы Президента США «Сверхзвуковая скорость» правительство заключило соглашение с компанией Moderna на поставку 100 млн доз кандидатной вакцины против COVID-19. На период пандемии цена на вакцину будет ниже рыночной. Результаты завершающих стадий клинических исследований ожидаются в октябре 2020 года.

Администрация Президента США Дональда Трампа подписала очередное соглашение о покупке потенциальной вакцины против COVID-19, на этот раз с компанией Moderna, пишет CNBC. Сумма соглашения составляет 1,53 млрд долл. за 100 млн доз вакцины mRNA-1273. В рамках этого же соглашения власти смогут закупить еще 400 млн доз. Как заявил исполнительный директор компании Стефан Бансель, цена на вакцину будет значительно ниже реальной на период пандемии. После победы над вирусом компания установит рыночную цену.

Сейчас вакцина проходит завершающие стадии клинических исследований с участием 30 тыс. человек. Как отметили в Moderna, результаты исследований ожидаются уже в октябре.

Ранее Правительство США подписало аналогичные соглашения с Pfizer, Johnson & Johnson и другими компаниями.

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) подписало соглашение с Pfizer и ее партнером BioNTech на производство вакцины на сумму 1,95 млрд долл. Помимо этого ведомство заключило соглашение с Johnson & Johnson на более чем 1 млрд долл.

Еще одно соглашение заключено с компаниями Sanofi и GlaxoSmithKline на разработку и поставку их вакцины на сумму 2,1 млрд долл.

Все эти соглашения заключены в рамках президентской инициативы «Сверхзвуковая скорость», направленной на ускорение разработки, производства и поставок вакцин и лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Илья Дугин

pharmvestnik