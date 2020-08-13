Активность работодателей на фармрынке превысила «доковидный» уровень

Спрос на персонал на рынке труда в фармацевтической сфере, снизившийся из-за введения режима изоляции, не только восстановился в сравнении с благополучным «доковидным» февралем, но и вырос на 12%, показало исследование HeadHunter.

Исследовательский центр рекрутингового портала HeadHunter проанализировал ситуацию с подбором кадров в разных отраслях российской экономики за период с начала пандемии.

Медицина и фармацевтика, наряду с профессиональными областями «Государственная служба» и «Рабочий персонал», сейчас в лидерах по приросту вакансий.

Хуже всего обстоят дела в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесе (падение вакансий на 78%), сфере спорта, фитнеса и красоты (73%).

По сравнению с февралем общее количество вакансий на рынке труда упало на 26%. Но такого критического падения спроса на персонал, какой наблюдался в период кризисов 2008 и 2014 годов, не случилось, отмечают авторы исследования. С начала июня, когда федеральные и региональные власти начали постепенно снимать карантинные меры, рынок труда отреагировал постепенным восстановлением количества вакансий, которое продолжается до сих пор.

Опрос работодателей, проведенный HH в июле, показал, что большинство (76%) тех, кто переводил сотрудников на удаленку, уже начали возвращать их в офисы. При этом 44% еще не завершили процесс, 32% завершили, 13% утверждают, что еще даже не начали, но планируют, и 9% ответили, что возврат отложен на неопределенный срок.

Не планируют возвращаться в офисы и хотят полностью перейти на удаленный формат работы всего 3% работодателей.

Эксперты пока воздерживаются от прогнозов на развитие ситуации на рынке труда осенью и зимой. Все будет зависеть от того, будет ли вторая волна эпидемии и новый период массовой изоляции с последствиями в виде экономического спада.

Наталья Маскина

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