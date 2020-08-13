Глава iHerb Russia стал бизнес-послом «Деловой России» в Калифорнии

Илья Микин, глава российского представительства компании iHerb, назначен бизнес-послом организации «Деловая Россия» в Калифорнии. Ему предстоит наладить сотрудничество между российскими и американскими компаниями, в том числе фармацевтическими.

Решением председателя «Деловой России» Алексея Репика глава российского представительства компании iHerb Илья Микин наделен полномочиями бизнес-посла организации в Калифорнии.

Как рассказал «ФВ» Микин, в рамках полномочий бизнес-посла его задача – наладить сотрудничество между российскими и американскими компаниями по всем сферам, включая фармацевтику.

«Сейчас я работаю над тем, чтобы первые российские фармкомпании появились с помощью iHerb на рынке США. В России есть качественные продукты, которые могут быть конкурентны на мировом уровне. А также будет интересно рассмотреть возможности контрактного производства в России», – пояснил он.

По его словам, в России много хорошего натурального сырья для производства БАД и страна должна завоевать достойное место на глобальном уровне.

В полномочия бизнес-посла входит содействие российским компаниям в выходе на американский рынок, организация мероприятий для предоставления экспортерам информации о регуляторных требованиях, логистике, каналах сбыта и маркетинговом продвижении в штате Калифорния.

Кроме того, Микин заявил о готовности помогать американским бизнесменам, заинтересованным в работе с Россией, проводить онлайн- и офлайн-мероприятия для укрепления доверия между деловыми сообществами двух стран.

«Большинство заявленных полномочий посла я уже осуществляю в моей текущей работе. Мы подписали договор с московским экспортным центром, сотрудничаем с российским экспортным центром, выводим первые российские бренды в США», – добавил он.

Отвечая на вопрос «ФВ», как он планирует совмещать представление интересов iHerb в России с бизнес-миссией «Деловой России», Микин отметил, что мало кто понимает, с какими проблемами американские компании сталкиваются в нашей стране. Для решения этих задач компаниям важно объединиться и обмениваться опытом.

«Есть проблемы, характерные для всей индустрии, и лоббировать интересы можно только сообща, выстраивая долгосрочные рабочие взаимоотношения с регуляторами и органами власти с обеих сторон», – сказал он.

pharmvestnik