Bayer приобрела британского разработчика препаратов для женского здоровья

Bayer приобрела компанию KaNDy Therapeutics Ltd, специализирующуюся на разработке препаратов для женского здоровья. В результате сделки немецкая компания получит доступ к экспериментальному препарату для облегчения симптомов менопаузы NT-814. По прогнозам Bayer, пиковый объем продаж препарата составит 1,17 млрд долл.

Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer выкупила британскую компанию KaNDy Therapeutics Ltd у группы инвестиционных фондов. По условиям сделки Bayer осуществит единовременный платеж в размере 425 млн долл. Помимо этого компания выплатит еще до 450 млн долл. в зависимости от успехов в разработке препарата и дополнительно более 100 млн долл. в зависимости от объема его продаж, сообщает Reuters.

KaNDy в январе объявила о положительных результатах II фазы клинических исследований препарата NT-814. Это новое негормональное средство для облегчения приливов и ночной потливости у женщин в менопаузе. По прогнозам Bayer, пиковый объем продаж препарата составит более 1,17 млрд долл.

Ранее к разработке аналогичного препарата fezolinetant приступила японская Astellas. Однако, по словам руководителя фармподразделения Bayer Штефана Эрлиха, NT-814 предназначен для облегчения более широкого спектра симптомов.

Еще в 2018 году фармподразделение Bayer сделало ставку на внешние источники инноваций. Штефан Эрлих не исключил осуществление более крупных сделок в будущем.

Илья Дугин

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