Мурашко назвал безосновательной критику российской вакцины от коронавируса

Первая партия вакцины от коронавируса будет выпущена в течение двух недель. Зарубежную критику в ее адрес Михаил Мурашко назвал безосновательной и вызванной страхом конкуренции.

Первая партия зарегистрированной в России вакцины от коронавируса «Спутник» будет выпущена в течение двух недель, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко. В первую очередь препарат будет использоваться для вакцинации медиков и групп риска.

По словам главы Минздрава, прививки будут добровольными, в том числе и для медиков, многие из которых уже имеют иммунитет.

Комментируя зарубежную критику в адрес российской вакцины от COVID-19, министр здравоохранения объяснил, что эти заявления безосновательны и вызваны страхом конкуренции.

Вчера Президент России Владимир Путин объявил о регистрации вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи».

На данный момент вакцина прошла доклинические исследования на животных. С 16 июня, согласно информации на ГРЛС, стартовали I–II этапы клинических исследований на людях. Обычно для регистрации препарата необходимо прохождение трех этапов клинических исследований. Только на последнем этапе производитель оценивает именно эффективность препарата. Все более ранние стадии необходимы для определения его безопасности и переносимости.

Как сказал на совещании с членами правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко, специалисты министерства посчитали возможным выдать заключение на основании имеющихся данных в соответствии с постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020, которым установлен порядок регистрации лекарств в условиях ЧС и эпидемий.

Вакцина от коронавируса будет производиться, как минимум, на четырех площадках, выяснил «ФВ». Разработчик препарата НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и завод «Биннофарм», входящий в группу АФК «Система», уже внесены в регистрационное удостоверение (РУ) как производители готовой лекарственной формы. Ожидается включение в РУ еще двух компаний: «Р-Фарм» и «Генериум».

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