В пострегистрационных КИ вакцины «Гам-КОВИД-Вак» примут участие две тысячи человек

В пострегистрационных клинических исследованиях вакцины «Гам-КОВИД-Вак» примут участие две тысячи человек. Качество и безопасность вакцины будут отслеживать на всех этапах ее жизненного цикла.

и правительства министр здравоохранения Михаил Мурашко, специалисты министерства посчитали возможным выдать заключение на основании имеющихся данных в соответствии с постановлением Правительства РФ № 441 от 03.04.2020 , которым установлен порядок регистрации лекарств в условиях ЧС и эпидемий.

Вакцина от коронавируса будет производиться как минимум на четырех площадках, выяснил «ФВ». Разработчик препарата НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и завод «Биннофарм», входящий в группу АФК «Система», уже внесены в регистрационное удостоверение (РУ) как производители готовой лекарственной формы. Ожидается включение в РУ еще двух компаний: «Р-Фарм» и «Генериум».

Фото: Дмитрий Куракин

Елена Сидорова

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