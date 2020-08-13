Акции АФК «Система» подорожали на фоне информации о производстве вакцины против COVID-19

Акции АФК «Система» ускорили рост в ходе торгов на Московской бирже. Это произошло на фоне информации о том, что производством российской вакцины от COVID-19 займется «дочка» инвестиционной компании.

Акции российской инвестиционной компании АФК «Система» подорожали после информации о том, что российская вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции будет производиться на заводе компании. По данным Московской биржи, максимальная цена акций 11 августа была в 15:00 мск и составила 22,761 руб. за бумагу, что почти на 13,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

По итогам торгов, по данным на 21:00 мск, котировки компании замедлили рост до 8,5% — 21,8 руб. за акцию.

Во вторник, 11 августа, Министерство здравоохранения выдало регистрационное удостоверение на вакцину для профилактики COVID-19, разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. акад. Н.Ф. Гамалеи. Тогда же стало известно, что производить новую вакцину будет компания «Биннофарм», входящая в АФК «Система».

Президент АФК «Система» Владимир Чирахов сообщил, что компания «Биннофарм» уже произвела первые партии вакцины, которые готовы к отправке в регионы России. Согласно плану, в ближайшие несколько месяцев на мощностях завода смогут произвести 1,5 млн доз. Компания планирует дооснастить производственную площадку дополнительным оборудованием, чтобы нарастить производство вакцины, уточнил Чирахов.

Как сообщили источники «ФВ», к производству вакцины от новой коронавирусной инфекции готовятся компании «Р-Фарм» и «Генериум».

Маргарита Грошева

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