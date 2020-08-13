Philips купила канадского разработчика IT-решений для здравоохранения

Компания Philips приобрела канадскую Innovative Imaging Technologies Inc, разработчика IT-платформы для врачей Reacts. После слияния головной офис IIT в Монреале станет центром компетенций Philips в области цифрового здравоохранения. Компания Philips приобрела канадскую Innovative Imaging Technologies Inc, разработчика IT-платформы для врачей Reacts. После слияния головной офис IIT в Монреале станет центром компетенций Philips в области цифрового здравоохранения.

Платформа Reacts позволяет врачам проводить дистанционные консультации, передавать защищенные сообщения, осуществлять телемедицинское сопровождение диагностических исследований и удаленный контроль за процедурами.

В 2018 платформа Reacts по договору с Philips была интегрирована с мобильный ультразвуковой системой Lumify производства мейджора, благодаря чему для проведения исследования врачу было достаточно иметь смартфон или планшет с программой, а также один из миниатюрных датчиков.

Включение Reacts в портфель Philips позволит компании интегрировать платформу и с другими ее решениями для диагностики и лечения, рассчитывают представители мейджора.

В настоящее время решение используется в 80 странах. В России решения Philips с платформой Reacts используются в НМИЦ им. В.А. Алмазова в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в «грязной зоне» по COVID-19.

Royal Philips – компания-производитель диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковые аппараты), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. В 2018 году объем продаж решений Philips для здоровья и здравоохранения составил 19,5 млрд евро.

В 2018 году компания приобрела производителя кардиологических систем визуализации и навигации для лечения пациентов с нарушениями сердечного ритма EPD Solutions, в 2019 – представила систему для централизованного управления и оценки медицинских изображений IntelliSpace AI Workflow Suite, использующую технологии искусственного интеллекта.

Фото: g-medtech.com

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