Бразилия планирует подписать соглашение с Россией о производстве вакцины против COVID-19

Переговоры об испытаниях и возможном производстве вакцины Sputnik V в Бразилии ведутся в течение нескольких недель, но соглашение еще пока не подписано.

Правительство бразильского штата Парана планирует подписать соглашение с Россией о производстве вакцины Sputnik V против Covid-19. Об этом сообщил директор Технологического института Параны (Paraná Institute of Technology – TECPAR) Хорхе Калладо (Jorge Callado) — пишет Expresso.Переговоры об испытаниях и возможном производстве вакцины Sputnik V в Бразилии ведутся в течение нескольких недель, но соглашение еще пока не подписано.

По информации посольства России в Бразилии, размещенной в facebook, 24 июля посол Сергей Акопов встретился с представителями правительства штата Парана Гуто Сильва и Рубенсом Буэно II в штаб-квартире посольства. Стороны рассказали о возможностях сотрудничества в области исследований, разработки и тестирования вакцины от COVID-19.

Представители Параны предложили посольству наладить партнерство между научными институтами России и Бразилии для объединения усилий в борьбе с пандемией нового коронавируса. В настоящее время уже установлен контакт между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и правительством Параны.

Переговоры по проекту российско-бразильского меморандума о взаимопонимании в области разработки вакцины, который устанавливает общие условия сотрудничества в данной сфере, уже завершены.

30 июля российский посол провел онлайн встречу с губернатором Баии Руи Костой и секретарем здравоохранения штата Фабио Вилас-Боасом. Стороны рассказали об установлении возможного партнерства между северо-восточными научно-исследовательскими институтами и российскими научными центрами в тестировании и производстве вакцины. Оценивается возможность участия и других государств региона.

Согласно информации, полученной от директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, РФПИ ведет прямые переговоры с другими научно-исследовательскими институтами, компаниями и производителями Бразилии о налаживании партнерских связей в области распределения тестов и лекарственных средств, а также разработки и производство вакцины от COVID-19.

Фото TECPAR

gmpnews