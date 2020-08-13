ФАС оштрафовала «Отисифарм» за рекламу «Арбидола»

ФАС провела административное разбирательство по поводу рекламы «Арбидола» с указанием показаний, которые не внесены в инструкцию по применению препарата, и приняла решение оштрафовать компанию «Отисифарм» на 200 тыс. руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Из ролика, который распространялся в январе 2020 года в эфире ряда радиостанций, следовало, что лекарственный препарат «Арбидол» обладает терапевтической эффективностью против инфекции нового типа, вызванной COVID-19. Однако об этом нет записи в инструкции по применению препарата.

«Хочу отметить, что Комиссия ФАС России оценивала не эффективность применения «Арбидола» для лечения COVID-2019, а соответствие сообщенной в рекламе информации требованиям законодательства», – пояснила заместитель начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России Ирина Василенкова.

По ее словам, на момент выхода ролика содержащийся в нем рекламный посыл о действии препарата против нового коронавируса выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по применению.

«ФВ» направил в компанию запрос с просьбой прокомментировать это решение.

pharmvestnik