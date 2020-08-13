«Эргоферон» и «Ренгалин» получили премию «Зеленый Крест»

Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг» стала обладателем представительной фармацевтической премии «Зеленый Крест». Препараты компании победили сразу в двух номинациях: «Ренгалин» признан «Лучшим препаратом от кашля», а «Эргоферон» опередил конкурентов в качестве «Препарата выбора для лечения простуды и гриппа».

Итоги голосования фармацевтической премии «Зеленый Крест» подвели на ежегодной Аптечной конференции в Санкт-Петербурге. За победу в 43 номинациях боролись сотни аптечных сетей, фармацевтических компаний и брендов.

«Мы воспринимаем эту награду как очередную высокую оценку наших препаратов со стороны профессионального фармацевтического сообщества и потребителей, – заявил научный руководитель «Материа Медика Холдинг» Олег Эпштейн. – Все наши препараты созданы на основе единой современной биотехнологической платформы с применением высоких разведений антител, что позволяет разрабатывать эффективные и безопасные препараты для использования в различных областях. Мы уделяем много внимания экспериментальному и клиническому изучению разрабатываемых препаратов. В частности, «Эргоферон» прошел семь серьезных клинических исследований, и его эффективность и безопасность были высоко оценены не только российскими, но и зарубежными специалистами. Мы по-прежнему считаем, что даже в непростое время пандемии вопрос сочетания эффективности и безопасности препаратов остается одним из ключевых».

Аптечная премия «Зеленый Крест» – одна из ведущих фармацевтических премий страны. В голосовании и определении победителей в этот раз принимали участие более 1200 членов Экспертного совета премии – руководителей аптечных сетей, дистрибьюторов, фармацевтических и аналитических компаний, образовательных учреждений, профессиональных объединений и СМИ.

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