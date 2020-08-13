Еще две страны будут производить вакцину против COVID-19 от AstraZeneca

Власти Аргентины и Мексики подписали соглашение с AstraZeneca о производстве вакцины против SARS-CoV-2. Поставки ожидаются уже в первой половине 2021 года после проведения III фазы клинических исследований и одобрения регуляторами. Ранее AstraZeneca заключила соглашение по производству своей вакцины с китайской Shenzhen Kangtai Biological.

Аргентина и Мексика намерены производить вакцину против коронавирусной инфекции, разрабатываемую AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Изначально планируется произвести 150 млн доз для всех стран латиноамериканского региона, за исключением Бразилии, сообщает Reuters.

Как сообщил в Twitter министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, инициаторами соглашения с AstraZeneca стали президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Президент Аргентины Альберто Фернандес. По словам Эбрарда, объем выпуска вакцины может быть в дальнейшем увеличен до 250 млн доз.

Начало поставок запланировано на первое полугодие 2021 года после проведения III фазы клинических исследований и получения одобрения регуляторных органов.

Как ранее писал «ФВ», о готовности производить свои вакцины в Мексике заявили китайские компании CanSino и Walvax. Помимо этого они, а также американская Johnson & Johnson намерены проводить клинические исследования вакцин против COVID-19 в стране. Министр здравоохранения Мексики отметил, что клинические исследования начнутся в период между сентябрем и январем в зависимости от получения одобрения от регулятора. Ранее AstraZeneca заключила соглашение по производству своей вакцины с китайской Shenzhen Kangtai Biological.

Илья Дугин

pharmvestnik