В регионах по-разному трактуют правила торговли лекарствами

Конфедерации обществ потребителей СНГ и руководство аптечного дискаунтера «Живика» (входит в ГК «Протек») готовят изменения правил торговли, допускающие замену ценников электронными витринами. Мнения региональных надзорных органов по этому поводу расходятся.

Районный суд Екатеринбурга потребовал от сети «Живика» установить ценники на продукцию, выложенную в торговом зале. Сейчас информацию о товарах и ценах можно увидеть на сенсорных витринах, но свердловский Роспотребнадзор считает это нарушением правил торговли. «Живика» доказывает, что электронная панель – законный способ представить покупателю весь ассортимент.

Два года назад компания заменила бумажные ценники мониторами в прикассовой зоне, на которых цена отображалась при покупке, затем добавила сенсорные витрины, потратив на них около миллиона евро. Пользуясь информационной системой, покупатель может справиться о наличии товара, его свойствах и цене. По словам начальника юридической службы «Живики» Светланы Бинеевой, компания воспользовалась последней редакцией «Правил продажи отдельных видов товаров», действующей с 2016 года, которая помимо бумажных ценников разрешает использовать «иные визуально доступные для покупателей носители, в том числе с электронным отображением информации», световые табло, стенды и грифельные доски.

У свердловского Роспотребнадзора другое мнение. Ведомство считает, что электронные витрины не соответствуют закону «О защите прав потребителей», который обязывает продавца «доводить информацию о товаре в наглядной и доступной форме». Ценник должен быть виден сразу, указывают сотрудники Роспотребнадзора, а поиск товара в информационной системе требует времени.

В других регионах УрФО, где работает «Живика», вариант с сенсорной витриной считают приемлемым. Аптечная сеть рассчитывает, что ей удастся убедить в этом и чиновников из Свердловской области. Помогать «Живике» намерен член высшего совета Конфедерации обществ потребителей СНГ Андрей Артемьев. Он сообщил «ФВ», что в федеральном Роспотребнадзоре разделяют позицию фармритейлера и готовы рассматривать предложения об изменении правил торговли.

Фото: Михаил Старков

Михаил Старков

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