«ФК Пульс» стала победителем премии «Зеленый крест» в номинации «Дистрибьютор»

Более 1200 членов Экспертного совета, в состав которого вошли представители более 200 аптечных сетей, свыше 25 дистрибьюторов, 23 высших образовательных учреждения, более 20 рекламных агентств, аналитических компаний, общественных и профессиональных организаций, назвали «ФК Пульс» «Дистрибьютором года». Они отметили вклад компании в развитие открытого организованного рынка, соответствие высоким стандартам качества представляемой продукции и взаимодействия с аптеками и аптечными сетями.

«Выбор профессионального фармацевтического сообщества не случаен, – подчеркивают в компании. – «ФК Пульс» сегодня самый динамично развивающийся национальный фармдистрибьютор на российском рынке: за последние 8 лет компания выросла в 15 раз».

По итогам 1-го полугодия 2020 года рейтинговые агентства поставили «ФК Пульс» на 1-е место. В коммерческом сегменте фармацевтической дистрибуции компания занимает более 20% рынка, иначе говоря, доставляет каждую пятую упаковку, которая продается в аптеках России – от Калининграда до Анадыря.

«Пульс» концентрирует свое внимание на дистрибьюторском бизнесе, постоянно наращивает логистические компетенции и предлагает партнерам лучшую операционную эффективность в совокупности с высочайшим клиентским сервисом, – подчеркивают в компании. – Мы готовы предложить логистические услуги не только крупным, но и средним аптечным сетям, одиночным аптекам, производителям и интернет-площадкам. Для каждой категории реализуем свои программы сотрудничества. Компания не распространяет сферу своих интересов на производственный и розничный сегменты рынка, тем самым не создает конкуренцию партнерам. Инновационная среда внутри компании позволяет «ФК Пульс» инвестировать знания и накопленный опыт в решение задач и проблем аптек и аптечных сетей и помогает развиваться их бизнесу».

Источник: «ФК Пульс»

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