Израиль заинтересовался российской вакциной против COVID-19

Министр здравоохранения Израиля сказал, что страна заинтересована в приобретении российской вакцины против COVID-19. Глава ведомства отметил, что окончательное решение будет принято по итогам изучения полного досье на нее. Помимо этого страна подписала предварительное соглашение с другими разработчиками о поставках их кандидатных вакцин.

Израиль изучит регистрационное досье на российскую вакцину против коронавирусной инфекции и приступит к переговорам о ее приобретении, если сочтет ее заслуживающей доверия, сообщает Reuters.

Как отметил министр здравоохранения Израиля Йоэль Эдельштейн, ведомство отслеживает все отчеты о вакцинах, независимо от страны. Что касается российской вакцины, если эксперты посчитают полученные по ней данные достаточно убедительными, Израиль будет готов к переговорам о ее приобретении.

Израиль также разрабатывает собственную вакцину против COVID-19, клинические исследования которой запланированы на октябрь 2020 года. Помимо этого страна подписала предварительные соглашения с компаниями Moderna и Arcturus о приобретении их кандидатных вакцин.

Кроме Израиля российской вакциной заинтересовались Филиппины. Как отметила заместитель министра здравоохранения страны Розарио Вергейре, филиппинские ученые запланировали встречу с экспертами из НИЦ им. Гамалеи для обсуждения возможности участия страны в клинических исследованиях и получения доступа к полному досье на вакцину. Президент Филиппин Родриго Дутерте даже выразил готовность первым испытать на себе российскую вакцину.

Илья Дугин

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