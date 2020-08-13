Подавляющее большинство врачей лояльно относятся к диджитал-коммуникациям и онлайн-образованию

Врачи расценивают персональные коммуникации с медпредставителем как наименее удобный формат самообразования. За него отдали голоса чуть более 11% опрошенных медиков. При этом текстовые материалы (учебники и статьи) и видеолекции/вебинары практически одинаково популярны. Им отдают предпочтение 69,44% и 67,79% респондентов соответственно.

Свыше 77% врачей находили время для самообразования во время эпидемии COVID-19. Подавляющее большинство из них делали это ради получения новых знаний. Более 92% заявили о своей готовности получать образовательные материалы в цифровом формате. Пандемия коронавируса трансформировала медицинское образование. Таковы итоги опроса более четырех тысяч врачей, который провели команды мобильного приложения «Справочник врача» совместно с ГК«Бионика» (имеются в распоряжении «ФВ»).

Размышляя о том, как изменился объем контактов фармкомпаний с врачами, лишь 5,36% респондентов отметили его рост. Почти 20% не почувствовали разницу между доковидным и ковидным периодами. Зато 40,59% опрошенных заявили о полном отсутствии коммуникации, а 35,13% – о сокращении ее объема. При этом более половины опрошенных (63,48%) не считают коммуникацию с фармкомпанией «образовательным процессом».

Могут ли цифровые образовательные активности заменить очные мероприятия? Лишь 14% опрошенных врачей отвечают категорически «нет». Треть из них считают, что онлайн-мероприятия в состоянии «частично покрыть потребности в образовании», еще столько же – что они являются хорошей альтернативой в отсутствие очных мероприятий. 13% не видят разницы между очным и дистанционным форматами, а 11% даже считают диджитал-активности лучше личного присутствия на мероприятии.



Не принимают онлайн-образование только 14% опрошенных, остальные готовы посвящать время digital-активности независимо от требований системы НМО.

В опросе на платформе «Справочник врача» приняли участие 4176 человек из 8 федеральных округов. Из них 93% составляют практикующие врачи-специалисты, 7% – врачи-управленцы. Распределение по полу: 54,4% опрошенных – женщины, 45,6% – мужчины. Большинство респондентов трудятся в государственных медицинских организациях (83,05%), по 8,76% и 8,19% врачей работают в ведомственных и коммерческих организациях соответственно.

Екатерина Погонцева

pharmvestnik