Российскую вакцину от коронавируса произведут в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана (Бразилия) организует производство вакцины «Спутник V» и ее дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки. Производство начнется после одобрения вакцины бразильским регулятором.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и штат Парана (Бразилия) 12 августа договорились о сотрудничестве в области производства и дистрибуции вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщается на сайте РФПИ.

В онлайн-церемонии подписания соответствующего соглашения приняли участие генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и губернатор штата Парана Карлос Масса Ратиньо Жуниор.

В рамках стратегического соглашения о сотрудничестве РФПИ совместно с фармацевтическими предприятиями штата Парана организует производство вакцины «Спутник V» и ее дистрибуцию в Бразилии и других странах Латинской Америки. В ближайшее время РФПИ и НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи готовы предоставить Технологическому институту штата Парана (Tecpar) результаты клинических исследований вакцины и технологические протоколы ее производства.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сказал на церемонии подписания, что Бразилия является одной из пяти ключевых стран, готовых обеспечивать производство российской вакцины.

«Мы уверены в высокой безопасности и эффективности вакцины «Спутник V» и надеемся на скорое одобрение вакцины со стороны бразильского регулятора», – заявил он.

Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации вакцины для профилактики COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанной ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи».

В России она будет производиться, как минимум, на четырех площадках: НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, «Биннофарм», «Р-Фарм» и «Генериум».

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России

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