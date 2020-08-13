Участнику картеля удалось оспорить требование свердловского УФАС о возврате 172,8 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа отменил предписание Управления Федерального антимонопольной службы (УФАС) Свердловской области в части, где ведомство предписывало участнику картеля ООО «Альфа Фарм» вернуть в федеральный бюджет 172,8 млн рублей дохода от участия в сговоре. Ранее УФАС установило, что областная станция переливания крови (СПК) в 2015–2018 годах отдавала приоритет компании в поставках иммуноглобулина против клещевого энцефалита. Арбитражный суд Уральского округа отменил предписание Управления Федерального антимонопольной службы (УФАС) Свердловской области в части, где ведомство предписывало участнику картеля ООО «Альфа Фарм» вернуть в федеральный бюджет 172,8 млн рублей дохода от участия в сговоре. Ранее УФАС установило, что областная станция переливания крови (СПК) в 2015–2018 годах отдавала приоритет компании в поставках иммуноглобулина против клещевого энцефалита.

Компания «Альфа Фарм» с 2015 по 2018 годы приобрела у станции препараты на 463,9 млн рублей. Свердловское УФАС выявило, что руководство СПК в 2015 году договорилось с компанией, обеспечив приоритет в заключении контрактов и скидку в 30%. В итоге, по подсчетам УФАС, доход от антиконкурентного соглашения составил 172,8 млн рублей.

Региональное медучреждение и его главный врач были привлечены к административной ответственности и оштрафованы на 2,4 млн рублей, а директор организации получил штраф в размере 15 тысяч рублей. Обе суммы участники сговора оплатили.

Суды первой инстанции, а затем апелляции и кассации признали, что сговор был, а также подтвердил законность наложенных санкций, кроме требования вернуть 172,8 млн рублей. ООО «Альфа Фарм» вновь подало жалобу на решение УФАС – на этот раз в Верховный суд РФ, но пока удалось добиться только отмены предписания.

АС Уральского округа, рассматривая кассационную жалобу, установил, что взыскание антимонопольными органами незаконно полученного дохода возможно, только если ведомство не может рассчитать административный штраф, исходя из суммы выручки правонарушителя от реализации товара. При этом такая возможность у УФАС была.

ООО «Альфа Фарм», зарегистрированное в Екатеринбурге, занимается оптовой торговлей фармацевтической продукции. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании за 2019 год составила 697,9 млн рублей, чистый убыток – 15,8 млн рублей. Юрлицом на 100% владеет Сергей Вяткин, он же руководит компанией.

Поставщиков свердловского онкологического диспансера ранее также подозревали в картельном сговоре. По версии регионального УФАС, ООО ТД «Виал», ООО «САВ-Фарм», ООО «САВ-Мед» и ООО «Аптека Вербена-Фарма», большинство из которых принадлежат депутату заксобрания Свердловской области Александру Серебренникову, могли получить доход от поставки паклитаксела диспансеру на сумму 85,2 млн рублей.

В первом полугодии 2020 года на фармацевтическом рынке России возбудили 35 дел по картельным сговорам, тогда как в 2019 году количество выявленных антиконкурентных соглашений составляло 32. Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев связал это с ажиотажем вокруг фармпродукции из-за пандемии COVID-19.