Superjob: вакцинироваться от COVID-19 готовы 40% респондентов

По данным опроса Исследовательского центра портала Superjob, 41% россиян выразили готовность пройти вакцинацию, как только будет доступен соответствующий препарат. Среди респондентов в возрасте до 24 лет к прививке готовы 54%. По данным опроса Исследовательского центра портала Superjob, 41% россиян выразили готовность пройти вакцинацию, как только будет доступен соответствующий препарат. Среди респондентов в возрасте до 24 лет к прививке готовы 54%.

Опрос проведен 12 августа 2020 года в 324 населенных пунктах среди 1 600 респондентов старше 18 лет.

Более половины опрошенных (59%) не видят необходимости в прививке, наиболее скептически к идее вакцинирования настроены россияне в возрасте 25–34 лет (64%). Исследование также показало, что мужчины проявляют большую, чем женщины, готовность к вакцинации – 43% и 38% респондентов соответственно.

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи по временной укоренной схеме (до завершения КИ) зарегистрировал вакцину Гам-Ковид-Вак для профилактики новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, следует из данных ГРЛС. Торговое название вакцины для зарубежных рынков – Спутник V.

Вакцинация будет исключительно добровольной, сказал президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он добавил, что одна из его дочерей уже испытала вакцину на себе.

Препарат будет выпускаться на мощностях НИЦ и на «Биннофарме» (входит в фармхолдинг Alium АФК «Система»), сказал Мурашко. Первыми, по его словам, будут привиты медицинские работники и учителя.

С запуском третьей фазы испытаний вакцины с 1 января 2021 года начнется ее ввод в гражданский оборот в нескольких регионах, отметил директор НИЦ Александр Гинцбург. По данным ГРЛС, выданное Центру временное регудостоверение действует тоже до конца года.

Гам-Ковид-Вак – векторная двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека. Вакцина не содержит компонентов вируса COVID-19. Она предполагает двукратную схему введения. По данным Минздрава, иммунитет при применении вакцины будет сохраняться до двух лет.

Поспешная регистрация вакцины уже вызвала критику как в России, так и в других странах. Ассоциация организаций по клиническим исследованиям призывала отложить регистрацию вакцины до завершения всех фаз испытаний. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар после объявления о регистрации Спутника V отметил, что безопасность и эффективность вакцины важнее того, чтобы стать первым в регистрации продукта. Он указывал на то, что Россия не проводила важную третью фазу испытаний и не публиковала научные данные по предыдущим фазам.