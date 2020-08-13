Мишустин: вакцинация сократит распространение COVID-19 среди медиков

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что медики пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции одними из первых. Это позволит сдержать распространение заболевания и снизить риски, связанные с оказанием медпомощи пациентам с COVID-19. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что медики пройдут вакцинацию от коронавирусной инфекции одними из первых. Это позволит сдержать распространение заболевания и снизить риски, связанные с оказанием медпомощи пациентам с COVID-19.

«В зависимости от того, как пойдет этот процесс, я думаю, что уже не будет такого риска работы с коронавирусными больными. Будет все более или менее у нас под контролем», – сказал он 13 августа на встрече с медперсоналом Чукотской окружной больницы.

О регистрации российской вакцины стало известно 11 августа. Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи стала первым зарегистрированным препаратом в мире, правда регистрация состоялась по ускоренной схеме, действующей с апреля 2020 года – до завершения клинических исследований.

Центр 17 июня 2020 года начал I-II фазу клинических испытаний вакцины и не публиковал отчетов об их итогах. Планируется провести третью фазу КИ и в других странах.

Вакцина будет выпускаться на мощностях НИЦ и на «Биннофарме» (входит в фармхолдинг Alium АФК «Система»). Вакцина должна быть введена в оборот 1 января 2021 года. Первыми, еще до этого срока, планируют привить медработников и учителей.

В РФПИ анонсировали старт третьей фазы испытаний 12 августа в нескольких странах.

Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала отложить регистрацию вакцины до завершения всех фаз испытаний. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар после объявления о регистрации Спутника V отметил, что безопасность и эффективность вакцины важнее того, чтобы стать первым в регистрации продукта. Он указывал на то, что Россия не проводила важную третью фазу испытаний и не публиковала научные данные по предыдущим фазам.

В ВОЗ также решили не рекомендовать российскую вакцину до получения полной информации по продукту.

Еще в конце мая Минюст представил проект поправок к Кодексу административных правонарушений, предусматривающий штрафы за отказ от вакцинации определенных групп работников, в том числе медицинских, – задействованных в оказании помощи пациентам с инфекционными заболеваниями.

В Минздраве сообщили, что к 3 июля Фонд социального страхования выплатил компенсации 14 тысячам российских медиков, которые заразились коронавирусом на рабочем месте. Объем переведенных средств и общее количество заболевших медработников, в отношении которых врачебная комиссия еще не вынесла решение, в Минздраве не назвали.