Алексей Репик: Вакцина на сегодняшний момент уже производится

Председатель Совета директоров группы компаний «Р-Фарм», председатель «Деловой России» Алексей Репик в своем интервью телеканалу Россия-24 рассказал о том, что отечественная вакцина от коронавируса уже производится в Ярославле.

«…Вакцина на сегодняшний момент уже производится, если мы говорим о субстанции этой вакцины. У нас в Ярославле… идет полным ходом процесс подготовки к промышленному запуску» — сообщил Алексей Репик.

«Спрос на российскую вакцину столь велик на сегодняшний момент, что практически все мощности российских биотехнологических компаний мобилизованы для большой и очень ответственной задачи. Действительно, скорость развертывания такого масштабного производства беспрецедентна, и в этой части мы все делаем максимум возможного для того, чтобы процесс двигался быстрее. Первые промышленные серии будут уже наверное в начале сентября…. Сказать, что мы будем полностью готовы можно будет уже ближе к концу года, когда счет пойдет уже не на тысячи или сотни тысяч, а на миллионы ежемесячного производства. Может быть даже и на десятки миллионов, на что мы все очень рассчитываем» — уточнил руководитель группы компаний.

«Мы работаем как контрактное производство, мы производим вакцину для компании «Иммунотехнологии«, которая является координатором этого процесса…» — объяснил председатель совета директоров «Р-Фарм», отвечая на вопрос о стоимости вакцины. «Если говорить про экспортные рынки на которых мы уже сами будем работать в сотрудничестве с Российским Фондом Прямых Инвестиций … за две дозы цена будет не менее десяти долларов по нашей оценке» — высказал предположение Алексей Репик.

gmpnews