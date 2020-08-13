Список ЖНВЛП пополнится препаратами от коронавирусной инфекции

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что препараты, которые используются против COVID-19, планируется включить в список ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

«Мы сейчас вносим в законодательство изменения… ЖНВЛПте препараты, которые использоваться будут от коронавирусной инфекции, они будут попадать в список ЖНВЛП», — уточнил министр.

Он добавил, что цифровая маркировка, введенная для всех медицинских препаратов, позволит проследить доставку до конечного получателя вакцины от COVID-19.

gmpnews