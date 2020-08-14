Регионы хотят обязать финансировать закупки незарегистрированных лекарственных препаратов

В Совете Федерации подготовлен законопроект, определяющий источник финансирования приобретения незарегистрированных лекарственных средств, ввоз которых разрешен Минздравом для пациента. Сегодня нормативно урегулирован лишь порядок ввоза таких препаратов, однако кто должен их оплачивать, не ясно. Пациенты вынуждены решать этот вопрос в судах, что отнимает много времени.

Регионы будут оплачивать приобретение не зарегистрированных на территории России лекарственных препаратов, ввоз которых санкционирует Минздрав для пациентов, нуждающихся в них по жизненным показаниям. Соответствующий законопроект подготовлен в Совете Федерации. Об этом рассказал сенатор Владимир Круглый в ходе пресс-конференции, которая 13 августа прошла в рамках фестиваля социальной солидарности «Редкая жара» в Астрахани.

Перевод финансирования лекарственного обеспечения нескольких орфанных заболеваний с регионального на федеральный уровень должен был снизить нагрузку на местные бюджеты. При этом предполагалось, что пациенты с редкими болезнями, которые так и остались на «попечении» субъекта, благодаря этому только выиграют, ведь им останется больше денег. Однако на практике все оказалось иначе.

«Расходы бюджета Краснодарского края на приобретение лекарств для пациентов с орфанными заболеваниями снизились с 2018 по 2020 год в три раза, – рассказал юрист АНО «Дом редких» Кирилл Куляев. – Мы постоянно получаем жалобы из этого субъекта. По отдельным нозологиям уровень обеспеченности препаратами составляет не более 70% от годовой потребности. В свою очередь перерывы между приемами лекарств сводят на нет эффект от терапии».

По мнению Куляева, закрепление за регионами обязанности оплачивать незарегистрированные препараты повысит доступность лекарственной помощи больным редкими болезнями, но без судов все же не обойтись.

11 августа в Госдуме состоялось заседание, посвященное проблематике орфанных заболеваний, на котором также обсуждалась проблема ввоза незарегистрированных специальных продуктов лечебного питания. В резолюции, которую зачитали во время пресс-конференции, Минздраву России рекомендовано установить порядок ввоза таких продуктов, а Правительству России – выделить в 2021 году не менее 27 млрд руб. для передачи лекарственного обеспечения орфанных и жизнеугрожающих заболеваний на уровень федерального финансирования.

Екатерина Погонцева

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