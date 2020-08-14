«Ирвин 2» за 1-е полугодие увеличил продажи на 24%

Объем продаж «Ирвин 2» увеличился на 24% по сравнению с первым полугодием 2019 года и превысил 15,6 млрд руб. Доля бюджетных продаж составляет 98% от валового оборота компании.

Как сообщает IQVIA, по итогам I–II кварталов 2020 года «Ирвин 2» вновь вошел в ТОП-3 дистрибьюторов бюджетного рынка и показал одну из лучших динамик в своем сегменте.

«За I–II кварталы 2020 года мы увеличили объем продаж на 24% по сравнению с тем же периодом 2019 года, – рассказал генеральный директор «Ирвин 2» Михаил Степанов. – При этом прирост продаж произошел в большей степени за счет углубления работы с регионами и более качественного покрытия территорий. Отдельно хочу отметить, что ситуация с COVID-19 не имела значительного влияния на нашу долю, так как мы не делали акцент на эти поставки».

Он также подчеркнул, что компания планирует придерживаться такой стратегии и далее. «Основным фокусом развития в ближайшей перспективе видим расширение нашего присутствия в Уральском и Северо-Западном федеральных округах», – добавил Михаил Степанов.

По данным IQVIA, за I–II кварталы 2020 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов на рынке валовых продаж снизилась на 0,8% и составила 59,8%. Лидирующую позицию в совокупном рейтинге дистрибьюторов, объединяющем коммерческих и бюджетных игроков, заняла компания «Пульс» с 12,0% рынка, обогнав «Протек» (11,3%) и «Катрен» (10,8%).

Среди региональных игроков «Ирвин 2» по-прежнему занимает первую позицию, как и годом ранее.

Источник: «Ирвин 2»

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