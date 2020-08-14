Работники больничных аптек просят Минздрав ввести новые фармдолжности и увеличить штат

Профессиональное сообщество работников больничных аптек «Аптека ЛПУ» просит включить своих представителей в рабочие группы при разработке нормативных актов, регулирующих фармдеятельность аптек. Сейчас законодательство написано под розничные аптеки и специфика больничных аптек в них не учтена. Даже в проекте приказа «Об утверждении видов аптечных организаций», где внутрибольничные аптеки предложено выделить в отдельную категорию, не отражено, что многие из них имеют лицензию на розничную торговлю.

Профессиональное сообщество работников больничных аптек «Аптека ЛПУ» предлагает ввести в номенклатуру медицинских и фармацевтических должностей должность провизора – уполномоченного по качеству и провизора, ответственного за работу с наркотическими средствами и психотропными веществами. Соответствующие предложения направлены разработчикам проекта приказа «Об утверждении видов аптечных организаций» в рамках его общественного обсуждения .

«Основная проблема больничных аптек в том, что штат сотрудников маленький, а круг обязанностей и требований очень широк и разнообразен, – рассказал «ФВ» провизор больничной аптеки, основатель «Аптеки ЛПУ» Вадим Зубков. – И объем работы по контролю за качеством огромен».

Речь идет не только о разработке инструкций, СОПов, чек-листов, ежедневной проверке информационных писем по ЛС и медизделиям, весь контроль по хранению и использованию ЛС и МИ в отделениях тоже лежит на провизорах. С введением маркировки ситуация стала еще тяжелее, признает Зубков.

«Чисто физически все успеть не получается, – поясняет спикер. – Руководство ЛПУ штат не увеличивает, так как нет соответствующей нормативной базы. Именно этот момент мы просим законодателей тщательно продумать». Работа с наркотическими средствами и психотропными веществами – тоже огромный и очень ответственный пласт деятельности, однако в профстандартах ни у фарм- , ни у медработников он не прописан.

«Мы также просим уравнять в статусе, правах и льготах фармацевтического и медицинского работника медицинской организации, так как, согласно ч.13 ст.2 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», медицинский работник – «физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации…», – подытоживает Зубков.

Больничные провизоры предлагают отразить в приказе «Об утверждении видов аптечных организаций», что аптеки как структурные подразделения медицинских организаций могут включать в себя также аптечные пункты и аптечные киоски, занимающиеся в том числе розничной реализацией и льготным амбулаторным отпуском на правах структурного подразделения медицинской организации с лицензией, выданной на юридическое лицо медицинской организации. В предложенной Минздравом редакции выходит, что аптеки могут либо заниматься розничной торговлей, либо быть внутрибольничными, как будто симбиоза не существует.

Все эти предложения прозвучали в рамках публичного обсуждения названного проекта, которое проводилось до 10 августа на портале regulatiov.gov.ru.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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