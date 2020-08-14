Инвесторы сорвали сделку на 12,6 млрд долларов

Сделка между Thermo Fisher Scientific и Qiagen сорвалась под давлением акционеров последней. Они посчитали, что предложенная сумма не отражает реальной стоимости компании. По условиям соглашения Thermo Fisher получит компенсацию в размере 95 млн долл.

Американская компания Thermo Fisher в марте 2020 года объявила о намерении приобрести голландского разработчика систем диагностики Qiagen за 11,5 млрд долл. В июле сумма была увеличена до 12, 6 млрд долл, но даже после этого инвесторы посчитали ее недостаточной и заблокировали сделку, сообщает Endpoints News.

По условиям сделки для ее завершения требовалось согласие двух третей акционеров. Однако почти половина из них (47%) выступили против. В качестве компенсации за срыв сделки Qiagen заплатит Thermo Fisher 95 млн долл.

Крупные инвесторы, в частности хедж-фонд Davidson Kempner, выразили недовольство предложением от Thermo Fisher Scientific. В марте, когда о сделке было объявлено, цена за акцию составляла около 46 долл. по нынешнему курсу, а после увеличения суммы сделки в июле – 51 долл. Тем не менее даже эта цена показалась инвестору слишком низкой. По его мнению, реальная цена за акцию Qiagen должна была составлять 57–62 долл.

В отличие от многих других компаний, перспективы Qiagen на фоне коронавирусной инфекции выглядят обнадеживающе благодаря росту спроса на тест-системы для диагностики COVID-19. С момента объявления сделки акции компании выросли в цене почти на 30%. Во II квартале 2020 года объемы продаж увеличились на 16%. Компания также прогнозирует беспрецедентный рост спроса на продукцию для борьбы с коронавирусной инфекцией в текущем году.

В настоящее время в качестве объекта приобретения Qiagen рассматривает американскую компанию NeuMoDх, разработчика тест-систем для диагностики SARS-CoV-2.

Илья Дугин

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