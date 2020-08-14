«НоваМедика» расторгнет СПИК с Минпромторгом и заморозит строительство завода

«НоваМедика» решила приостановить строительство завода в Калужской области. На площадке планировалось выпускать госпитальные стерильные инъекционные препараты от Pfizer. В связи с заморозкой проекта также будет расторгнут специнвестконтракт (СПИК), который компания подписала с Минпромторгом и Калужской областью.

Портфельная компания «Роснано» – «НоваМедика» – изменила стратегию развития. Совет директор утвердил новый план: проект по производству госпитальных препаратов компании Pfizer приостановлен, а основная деятельность будет сфокусирована на укреплении коммерческого направления разработке новых лекарственных препаратов и развитии собственного R&D-центра «Нова Медика Иннотех», сообщили «ФВ» в компании.

СПИК с Калужской областью и Минпромторгом

Строительство завода предусмотрено специальным инвестиционным контрактом, подписанным в марте 2018 года Минпромторгом, администрацией Калужской области и «НоваМедикой». Согласно контракту, компания должна была обеспечить к определенному сроку производство 24 стерильных инъекционных препаратов, относящихся к жизненно важным, по лицензии компании Pfizer.

«До сих пор мы добросовестно выполняли все обязательства по инвестированию, предусмотренные СПИКом, о чем вовремя отчитывались партнерам. Но изменение конъюнктуры рынка и снижение инвестиционной привлекательности крупных проектов в период кризиса не дает нам возможности и далее выполнять наши обязательства, поэтому мы решили приостановить проект и расторгнуть СПИК. Какими-либо преференциями или льготами в связи с заключением СПИКа мы не пользовались, поэтому государство никакого ущерба не понесет, финансовых претензий от Минпромторга мы не ожидаем», – рассказала «ФВ» генеральный директор «НоваМедики» Елена Литвинова.

При подписании контракта компания планировала инвестировать в строительство не менее 3 млрд руб. Минпромторг на момент подписания в 2018 году оценивал весь проект целиком в 9,3 млрд руб. Необходимо было привлечь стратегического инвестора, который так и не был найден.

«Мы планируем вернуть наши инвестиции. Ведь наша площадка – это не гриндфилд. Положено начало строительству корпусов завода, что может значительно ускорить покупателю площадки вывод препаратов на рынок. У нас есть оформленный участок земли, у производственной площадки отличная локация, есть разрешительная документация на строительство, доступ к высококвалифицированным кадрам региона. Все это имеет ценность, которая будет востребована, и мы сможем вернуть вложенные средства», – добавила Литвинова.

Осенью площадка и строительные конструкции будут законсервированы в соответствии с технологическими нормами, что обеспечит их прочность, устойчивость и сохранность, а также безопасность для окружающей среды, уточнили в компании.

Чем займется компания

По словам Литвиновой, компания сфокусируется на разработке и продвижении собственных и партнерских продуктов, а также контрактных услугах, от разработки лекарственных препаратов и их производства до вывода таких продуктов на рынок.

«Мы делаем ставку на усиление деятельности по направлениям, в которых НоваМедика уже добилась немалых успехов, – добавила она. – В пайплайне «НоваМедики» сегодня 17 разработок лекарственных препаратов на разных стадиях развития для лечения неврологических заболеваний и патологии желудочно-кишечного тракта, восемь из них уже находятся на стадии клинических исследований, а на два продукта в 2021 году планируется получить регистрационные удостоверения. Что же касается «Иннотеха», то сегодня у него более 50 партнеров, среди них российские и западные фармкомпании».

Контекст рынка

Эпидемия коронавируса, безусловно, повлияла на экономическую составляющую, кроме того, изменились приоритеты системы здравоохранения. Причем это произошло и в России, и в других регионах мира, полагает директор по развитию аналитической компании RNC Николай Беспалов. «По сумме этих факторов время для масштабных инвестиций в инфраструктуру сейчас не слишком удачное», — указал он.

Он отмечает, что «НоваМедика» — проект состоявшийся, но в текущих экономических и организационных реалиях компания выбрала путь концентрации на тех компетенциях, в которых она имеет максимальный уровень экспертизы. «Наверняка это решение было непростым для менеджмента и инвесторов, но иногда приходится принимать сложные решения для того, чтобы преуспеть в рамках других направлений развития», — резюмировал он.

Елена Калиновская

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